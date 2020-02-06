استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين
استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 19عاما استشهد وأصيب سبعة آخرون أحدهم بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين واعتدائها على الفلسطينيين وهدمها منزل الأسير أحمد أبو القمبع للمرة الثانية.
واستشهد أمس فتى فلسطينياً -17 عاماً- برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.