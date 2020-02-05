توتنهام يتأهل للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ساوثهمبتون

تأهل توتنهام هوتسبيرز إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه الصعب على ساوثهمبتون بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب توتنهام هوتسبيرز ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي.

سجل ثلاثية توتنهام كل من جاك ستيفنز بالخطأ في مرماه ولوكاس مورا وهيونغ مين سون في الدقائق 12 و78 و87 بينما سجل ثنائية ساوثهمبتون كل من شين لونغ وداني إنجز في الدقيقتين 34 و72 من زمن المباراة ليضرب السبيرز موعدًا في الدور الخامس مع نورويتش سيتي.

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