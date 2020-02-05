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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 12 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 06 شباط 2020
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المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها
أنباء عن أنّ العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق
استشهاد 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين باعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على الحمدانية بحلب
الجيش يحرر بلدة تل طوقان وقريتي إسلامين والريان ويواصل تقدمه باتجاه سراقب
الخارجية: ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية
الجيش يحرر قريتي جزرايا وزمار بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين
كاميرا سانا توثق تخريب التنظيمات الإرهابية لموقع إيبلا الأثري وتحويله إلى مقر ومعسكر لتدريب عناصرها
تحذيرات لفرنسا من توريد أسلحة للنظام السعودي
عضو كونغرس جمهوري يعلن نيته التصويت ضد تبرئة ترامب
تجدد الاحتجاجات في بيروت
120 جريحاً في حادث انشطار طائرة الركاب التركية
الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني
بوغدانوف يبحث مع سلامة سبل تسوية الأزمة في ليبيا
بروكسل تقترح إجراءات أكثر صرامة للانضمام إلى الأوروبي