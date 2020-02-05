الجو غائم جزئياً وزخات مطر ليلاً
تستمر درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساء وخلال الليل فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر والبرد فوق تلك المناطق.
الرياح جنوبية غربية في المناطق الغربية بينما تكون جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة:
دمشق 18-5
المنطقة الجنوبية 19-6
المرتفعات الجبلية 11-2
المنطقة الوسطى 18-5
المنطقة الساحلية 20-10
المنطقة الشمالية 16-5
منطقة الجزيرة 16-5
المنطقة الشرقية 19-6
منطقة البادية 18-5