120 جريحاً في حادث انشطار طائرة الركاب التركية

أصيب 120 شخصاً بجروح إثر انشطار طائرة ركاب تركية أثناء هبوطها في مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي من مدينة اسطنبول التركية اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن والي إسطنبول علي يرلي قايا قوله إن حادثة انشطار الطائرة أسفرت عن إصابة 120 شخصا بجروح مشيرا إلى أن فرق الإسعاف والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” قامت بإخلاء الطائرة.

بدوره أوضح وزير النقل والبنى التحتية أن الرحلة ” بي سي 2193″ كانت قادمة من إقليم إزمير على بحر ايجه على متن طائرة تابعة لشركة بيغاسوس الجوية وعلى متنها 177 شخصا بينهم طفلان وستة من أفراد الطاقم عندما انزلقت على مدرج المطار وارتطمت بعنف قبل أن تنشطر إلى نصفين وتندلع فيها النيران.

وأظهرت صور تلفزيونية الطائرة بعد أن انفصلت واشتعلت فيها النيران عقب انشطارها.

وفتح الإدعاء العام في أنقرة تحقيقا في الحادث في الوقت الذي تم فيه إغلاق المطار بشكل مؤقت أمام حركة المرور.

بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان لها إلغاء جميع رحلاتها من وإلى مطار صبيحة غوكشن.

طباعة