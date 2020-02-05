عضو كونغرس جمهوري يعلن نيته التصويت ضد تبرئة ترامب

أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا الأمريكية ميت رومني أنه سيصوت في وقت لاحق اليوم لإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مرشح الرئاسة لعام 2012 قوله في كلمة أمام مجلس الشيوخ أن الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة” مضيفاً أن “إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين.

ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر في وقت لاحق اليوم مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لصالح مساءلة ترامب في الـ 18 من كانون الأول الماضي في تهمتي إساءة استخدام السلطة نتيجة طلبه من أوكرانيا التحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وعرقلة عمل الكونغرس بمنعه مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم وتقديم وثائق طلبها النواب في تحقيقاتهم.

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