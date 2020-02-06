آخر تحديث: 2020-02-06 05:00:44
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من افتتاح مسرحية «فانتازيا الجنون» على مسرح الحمرا بدمشق أمس .. إخراج حسين إدلبي

التصنيفات: لقطة اليوم

تصوير ـ يوسف بدوي:
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التصنيفات: لقطة اليوم

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