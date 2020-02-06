أسعار اللحوم تُباع بضعفي التسعيرة رغم الضبوط المتلاحقة!

اللاذقية ـ يوسف علي:

تواصل دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولاتها على الفعاليات التجارية لتحقيق استقرار الأسعار والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحدده.. وفي مجال مراقبة اللحوم أوضح المهندس قصي أسعد- معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن عدد الضبوط قد تجاوز الخمسين ضبطا خلال شهر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير وتقاضي سعر زائد ونظم ضبط حيال مخالف ينقل مخلفات الفروج لاستخدامها كعلف للأسماك وضبط آخر حيال مخالف لحيازته فروجاً حياً مصاباً بمرض وبائي وطيوراً نافقة وضبطت حالة ذبح أنثى البقر خارج المسلخ البلدي.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء (عجل وغنم وماعز) تباع للمستهلكين بضعف التسعيرة المحددة في المديرية والتي تعود إلى نهاية الشهر 12 من العام الماضي, وحسب التسعيرة المحددة فإن تسعيرة كيلو لحم غنم العواس بنسبة دهن 10% تبلغ 6300 ليرة و6 آلاف ليرة فقط لكيلو اللحم بنسبة دهن 25%, أما السعر المحدد لكيلو لحم العجل فهو 5200 ليرة بنسبة دهن 10% و4800 ليرة للكيلو بنسبة دهن 25%وسعر كيلو لحم الماعز ب5800 ليرة من دون دهن وأسعار كيلو السودة والقلوبات ب 2000 و2500 و3000 ليرة للعجل والماعز والغنم! وأحيلت الضبوط إلى القضاء المختص. بقي أن نقول: لماذا لا توضع التسعيرة العملية الصحيحة التي يمكن أن يلتزم بها أصحاب المحال! فلا يكفي تنظيم الضبوط حيال المخالفين, حيث الآن يباع سعر كيلو لحم العجل ب8000 ليرة ولحم الغنم ب 12000 ليرة للكيلو!! فلماذا هذا البون والفجوة بين المحدد ورقياً والجاري فعلياً؟

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