المطابخ الخاصة بولائم المناسبات غير ملتزمة بالذبح ضمن المسالخ!

السويداء ـ طلال الكفيري:

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المطابخ الخاصة بولائم المناسبات وخاصة الأعراس، ومن الملاحظ أن معظم القائمين على إدارة هذه المطابخ غير ملتزمين على الإطلاق بالذبح ضمن المسالخ، إضافة لعدم حصولهم على تراخيص من الوحدات الإدارية في مناطقهم تخولهم ممارسة ذلك ومعظمهم يقومون بإعداد الطعام ضمن بيوتهم، والذبائح المعدة للوليمة غير مكشوف عليها من قبل الطبيب البيطري أو حتى مختومة بختم المسلخ لكونه من المفترض -حسب نقيب الأطباء البيطريين في السويداء الطبيب البيطري وائل بكري- أن يتم مهر الذبائح بختم المسلخ، وخاصة أن هذه الذبائح تقدم من قبل هذه المطابخ كولائم وليست خاصة بشخص بعينه.

وأضاف بكري: معظم هذه المطابخ غير مراقبة صحياً، لذلك يجب مراقبتها والكشف على هذه اللحوم، فأصحابها يمارسون عملهم ضمن المنازل، وليس ضمن مطاعم خاصة بإعداد الطعام.

وقال الخبير الاستشاري في نقابة الأطباء البيطريين والمكلف بمراقبة اللحوم على ساحة المحافظة الطبيب البيطري مروان عزي: كل ذبيحة يتم ضبطها خارج المسلخ يتم تنظيم ضبط بحق صاحبها، وذلك وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٤٤١ لعام ٢٠١٦ لكونه من المفترض أن تتم معرفة مصدر اللحوم ومدى صلاحيتها للطعام، فمن غير الممكن أن يقوم هؤلاء بالطبخ وذبح الذبائح عشوائياً.و يجب أن تكون هذه المطابخ خاضعة للرقابة الصحية، لأنه لا يجوز بيع اللحوم مطبوخة قبل التأكد من سلامة الذبائح صحياً.

ومن ناحية ثانية أشار عزي إلى أن عمليات الذبح العشوائي لأمات المواشي أحدثت تراجعاً ملحوظاً في أعدادها، ما انعكس سلباً على واقع تربيتها، من جراء فقدان هذه الأمات، مضيفاً أن ذلك أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار اللحوم، نتيجة قلة العرض وكثرة الطلب على المادة، منوهاً بأن الذبح العشوائي لأمات المواشي لم يكن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللحوم بل يضاف إليه تهريب عدد كبير من هذه القطعان خارج الحدود.

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