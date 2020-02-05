آخر تحديث: 2020-02-05 21:44:18
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وحدات من الجيش العربي السوري تسيطر نارياً على الطريق الدولي حلب ـ سراقب وتقطع خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي

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التصنيفات: آخر الأخبار

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