وحدات من الجيش العربي السوري تسيطر نارياً على الطريق الدولي حلب ـ سراقب وتقطع خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي

نشر قبل 1 يوم

المصدر: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد أن وجود القوات التركية هو وجود غير قانوني ويشكل عملًا عدائيًا صارخًا فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة