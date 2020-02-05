وحدات من الجيش العربي السوري تسيطر نارياً على الطريق الدولي حلب ـ سراقب وتقطع خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 11 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 05 شباط 2020
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الجيش يحرر بلدة تل طوقان وقريتي إسلامين والريان ويواصل تقدمه باتجاه سراقب
استشهاد 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين باعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على الحمدانية بحلب
بروكسل تقترح إجراءات أكثر صرامة للانضمام إلى الأوروبي
إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال على الخليل
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
لبنان: الأشغال الشاقة بحق 3 إرهابيين
كاميرا سانا تواكب انتشار وحدات الجيش في بلدة تل طوقان بريف إدلب
العدوان السعودي يواصل قصف المحافظات اليمنية
فدوي: أمريكا لن تحقق أي إنجاز في مواجهة المقاومة
كتلة نيابية لبنانية: "صفقة القرن" إعلان فاضح لتصفية القضية الفلسطينية
المطارنة الموارنة في لبنان:"صفقة القرن" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مجلس الأمة الكويتي يندّد بـ"صفقة القرن"
روحاني: صمود ووحدة الشعب الإيراني أفشل مخططات واشنطن
بكين: على دول العالم التعاون للقضاء على فيروس كورونا
موسكو: مضاعفة الجهود لكبح انجراف واشنطن نحو سيناريوهات كارثية