سبعة مصارف عامة وخاصة تفوز بسندات الخزينة

أعلنت وزارة المالية اليوم نتائج المزاد الذي أجري أمس الأول للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين حيث بلغت القيمة الإجمالية للسندات المخصصة 5ر148 مليار ليرة سورية فازت بها سبعة مصارف عامة وخاصة.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير وحدة الأوراق المالية الحكومية بوزارة المالية أنس علي أن عدد العروض المقدمة من قبل المصارف العاملة خلال المزاد على سندات الخزينة بلغ 25 غطت القيمة الإجمالية لسندات الخزينة المطروحة للاكتتاب بنسبة 99 بالمئة لافتا إلى أنه نتيجة المزاد تم قبول كل العروض المقدمة بمعدل فائدة مرجح يقدر بـ7ر6 بالمئة.

وأشار علي إلى أن قيام الوزارة بإصدار سندات الخزينة يأتي بهدف توفير قناة تمويلية جديدة للخزينة العامة وتوظيف الأموال في الجانب الاستثماري واصفا سندات الخزينة بأنها أداة مالية ذات دور تنسيقي بين السياستين المالية والنقدية تسهم بسحب السيولة من السوق المصرفية وكبح جماح التضخم وزيادة الإنتاج كما تؤمن للمصارف فرصة لاستثمار وتشغيل أموالها واستقبال ودائع جديدة.

وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا من خلال وحدة الأوراق المالية الحكومية عن مزاد للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة سورية وبأجل لمدة سنتين مبينة أن سعر الفائدة التأشيري للسندات يقدر بـ 7 بالمئة وتاريخ تسويتها هو 6-2-2020 أما تاريخ استحقاقها فهو 6-2-2022.

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