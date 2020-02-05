فريق محافظة حمص في وصافة دوري السيدات

قدم فريق محافظة حمص للسيدات بكرة القدم خلال ‏مسيرة الدوري في نسخته الأولى أداء متميزا ونال إعجاب جميع المتابعين بنيله مركز الوصافة برصيد 23 نقطة خلف فريق عامودا صاحب اللقب.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية بين مدرب الفريق فادي سعد أن الفريق قدم خلال ‏مسيرة الدوري أداء متميزا ونال اعجاب جميع القائمين على الدوري وتمكن من الفوز في 11 ‏مباراة من أصل 12 في الدوري حيث خسر مع فريق جرمانا لافتا إلى أن نيل حارسة ‏الفريق خزامى الملحم لقب أفضل حارسة مرمى في الدوري دليل على القدرات البدنية والفنية ‏العالية للفريق.‏

وأشار سعد إلى أن الفريق يستعد حاليا للمشاركة في بطولة الصالات المغلقة المقرر أقامتها ‏في دمشق في شهر آذار المقبل متوقعا أن يقدم الفريق أداء متميزا خلالها.‏

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