فريق محافظة حمص في وصافة دوري السيدات
قدم فريق محافظة حمص للسيدات بكرة القدم خلال مسيرة الدوري في نسخته الأولى أداء متميزا ونال إعجاب جميع المتابعين بنيله مركز الوصافة برصيد 23 نقطة خلف فريق عامودا صاحب اللقب.
وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية بين مدرب الفريق فادي سعد أن الفريق قدم خلال مسيرة الدوري أداء متميزا ونال اعجاب جميع القائمين على الدوري وتمكن من الفوز في 11 مباراة من أصل 12 في الدوري حيث خسر مع فريق جرمانا لافتا إلى أن نيل حارسة الفريق خزامى الملحم لقب أفضل حارسة مرمى في الدوري دليل على القدرات البدنية والفنية العالية للفريق.
وأشار سعد إلى أن الفريق يستعد حاليا للمشاركة في بطولة الصالات المغلقة المقرر أقامتها في دمشق في شهر آذار المقبل متوقعا أن يقدم الفريق أداء متميزا خلالها.