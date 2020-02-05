الوثبة يتعاقد مع لاعبين نيجيريين

في إطار التحضيرات لبطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعاقدت إدارة نادي الوثبة مع اللاعبين النيجريين كيب ليب اكاباتا واوزيوما بروميس.

وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية ذكر رئيس نادي الوثبة إياد دراق السباعي أن التعاقد يأتي ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم خط هجوم فريق رجال كرة القدم في استحقاق كأس الاتحاد الآسيوي.

بدوره لفت مدرب الفريق هيثم جطل إلى أنه يتم حالياً إخضاع اللاعبين للاختبارات الفنية وانه نظرا لضيق الوقت لم يتم إجراء مباريات ودية بوجود اللاعبين النيجيريين موضحاً أن التدريبات المكثفة التي تتم حاليا من شأنها تحقيق الانسجام بين اللاعبين.

ويشارك فريق الوثبة للمرة الأولى في تاريخه في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بعد حصوله على لقب كأس الجمهورية الموسم السابق.

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