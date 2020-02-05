الواكد هدافاً لمرحلة ذهاب الدوري الممتاز

تصدر لاعب فريق الجيش محمد الواكد قائمة هدافي الدوري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء مرحلة الذهاب برصيد أحد عشر هدفاً.

واستطاع الواكد تعزيز تصدره قائمة الهدافين بعد تسجيله هدفا في مرمى الفتوة من ركلة جزاء في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب ليصبح رصيده أحد عشر هدفا متفوقا على لاعب الطليعة محمد زينو الذي احتل المركز الثاني برصيد ثمانية أهداف ولاعب الشرطة محمد كامل كواية ولاعب تشرين محمد المرمور اللذين سجلا سبعة أهداف لفريقيهما على التوالي.

وكان الواكد توج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي برصيد تسعة وعشرين هدفا محطماً الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد والذي كان مسجلا باسم لاعب حطين السابق عارف الآغا في موسم 1997-1998 برصيد سبعة وعشرين هدفا.

وتوج الواكد مع منتخب سورية العسكري بلقب هداف بطولة كأس العالم العسكرية التي أقيمت في سلطنة عمان عام 2017 برصيد خمسة أهداف حيث سجل هدفا في مرمى كندا وهدفين في مرمى ألمانيا ومثلهما في مرمى قطر.

والواكد من مواليد 1986 ولعب مع فريق المجد في كل الفئات العمرية حتى عام 2009 ثم احترف مع فريق البادية الأردني وعاد إلى فريق الجيش عام 2010 وحصل معه على بطولة الدوري وفي عام 2011 لعب مع المجد ومن ثم لعب مع فريق الشرطة وتخللها تجربة احترافية مع فريق أمانة بغداد العراقي وبعدها عاد إلى فريق الجيش.

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