مصرع 38 شخصاً بانهيارين ثلجيين في تركيا
ارتفع عدد قتلى الانهيارين الثلجيين اللذين وقعا على طريق سريع في مقاطعة فان شرق تركيا إلى 38.
ونقلت رويترز عن مسؤولين أتراك قولهم إن 38 شخصاً لقوا حتفهم في الانهيارين وأن معظم الضحايا دفنوا نتيجة انهيار ثان وقع بينما كانوا يعملون على إنقاذ ضحايا الانهيار الأول.
وقالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا إن 33 شخصا قتلوا عندما وقع الانهيار الجليدي الثاني أثناء البحث عن اثنين آخرين من ضحايا الانهيار الأول الذي أودى بحياة خمسة أشخاص مشيرة أيضاً إلى إصابة 53 شخصاً.
وأشارت حصيلة سابقة إلى مصرع 12 شخصا جراء انهيارين ثلجيين.