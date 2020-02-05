وفاة أربعة أشخاص بحادث سير في اللاذقية
توفي أربعة أشخاص إثر حادث تصادم سيارة سياحية وشاحنة اليوم على طريق الحفة-مفرق بحالو بريف اللاذقية.
وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني الدكتور رامي عطيرة في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إسعاف أربعة أشخاص إلى المشفى هم سيدتان وشابان جراء حادث سير على طريق الحفة.
ولفت عطيرة إلى أن الشابين وصلا متوفيين نتيجة إصابات متعددة وعميقة في الرأس وكسور أخرى بينما كانت السيدتان على قيد الحياة ولكن الإصابات كانت أيضاً في الرأس ومميتة وسرعان ما فارقتا الحياة رغم كل المحاولات التي بذلها الطاقم المسعف.