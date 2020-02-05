حافلات نقل للخدمة في ريف ديرالزور

مالك الجاسم ـ تشرين:

أكد مضحي المحيميد عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل في دير الزور أن العمل ينصب على صيانة وتأهيل ست حافلات نقل داخلي، وسيتم وضعها في الخدمة فوز الانتهاء من تجهيزها ضمن خطوط سير جديدة داخل المدينة، وقد تم تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الحافلات «الميكروباص» 24 راكباً الموجودة ضمن المدينة، ودراسة حالتها الفنية وجاهزيتها لاختيار قسم منها للعمل ضمن المدينة، والقسم الآخر يتم توزيعه باتجاه خطوط ريف دير الزور الشرقي والريف الغربي لتغطية الخطوط خدمة للمعلمين، وكانت هناك عدة قرارات ضمن اجتماع لجنة السير للعمل على إغلاق عدد من الفتحات ضمن الشوارع الرئيسة، وتحديد اتجاهات سير في عدد من الشوارع بعد وضع الشاخصات المرورية بالتنسيق مع فرع المرور.

وأضاف المحيميد: إن وضع حافلات البولمان الموجودة في المحافظة جيد، حيث توجد إحدى عشرة شركة عاملة ضمن المحافظة، وحركة السفر باتجاه أغلب المحافظات، وكان آخرها افتتاح خط جديد باتجاه محافظة حماة، وهناك لجنة مشكلة بشكل دائم لفحص حافلات البولمان بشكل مفاجئ, وفيما يتعلق بالتسعيرة, وبعد الشكاوى التي وردت بشأن هذا الموضوع, فقد تم توحيد التسعيرة والالتزام بها من قبل شركات البولمان، أما فيما يخص رفع التسعيرة ضمن النقل الداخلي فهذا الكلام لسنا بوارده في الوقت الحالي والأمور على ما هي عليه. وتوجد في محافظة دير الزور سبع حافلات نقل داخلي و 27 حافلة «ميكرو باص» 24 راكباً.

طباعة