لبنان: الأشغال الشاقة بحق 3 إرهابيين
حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية على إرهابيين من “جبهة النصرة” بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحكمة العسكرية أصدرت اليوم حكماً بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم “جبهة النصرة”.
وأضافت الوكالة: إن المحكمة قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق إرهابي موقوف بعدما أدانته بجرائم الانتماء إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمشاركة في تقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في بلدة عرسال.