تصدير 34 ألف طن حمضيات
يوسف علي - تشرين:
أوضحت المهندسة ميس شحاده رئيس دائرة الاقتصاد الزراعي في مديرية زراعة اللاذقية أنه تم تصدير 34351طن إلى الأسواق الخارجية وخاصة إلى العراق وروسيا والامارات، وتم أيضاً تسويق كمية 30886طن إلى الأسواق الداخليه من خلال مراكز الفرز والتوضيب منذ بداية الموسم وذلك عبر المعابر البرية.
وأوضح الدكتور إياد محمد رئيس دائرة الوقاية بمديرية الزراعة بأنه تم تصدير كمية 241,2طن حمضيات عبر مراكز الحجر الزراعي إلى روسيا والامارات وكمية صغيره للسويد، حيث تمنح الدائرة الشهادات الصحية النباتية والكشف عن الحاويات وتعدّ الحمضيات السوريه من أفضل الحمضيات في العالم وهي خالية من الأثر المتبقي وإضافة إلى نكهتها المميزة.