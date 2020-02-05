آخر تحديث: 2020-02-05 19:20:21
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كاميرا سانا تواكب انتشار وحدات الجيش في بلدة تل طوقان بريف إدلب

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

واكبت كاميرا سانا انتشار وحدات الجيش العربي السوري في بلدة تل طوقان بريف إدلب الشرقي بعد تحريرها من الإرهاب.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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