العدوان السعودي يواصل قصف المحافظات اليمنية
واصلت قوات العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مستهدفة بالقصف الصاروخي والمدفعي عدداً من المناطق.
ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر يمني قوله: إن قوى العدوان السعودي استهدفت مناطق وأحياء في الحديدة كما أغار طيران العدوان السعودي على مناطق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومديرية مجزر في محافظة مأرب وتعرضت قرى سكنية في مديرية رازح الحدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لهجوم لقوات العدوان السعودي في منطقة نجران باتجاه الصوح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها.
وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أنّ تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.