فدوي: أمريكا لن تحقق أي إنجاز في مواجهة المقاومة
أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي أن أمريكا لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز على جبهة المقاومة.
وشدد العميد فدوي في كلمة له، اليوم، على أن أمريكا عاجزة أمام الشعب الإيراني ولا تمتلك أي فرصة للنصر في مواجهة أنصار ومحبي الثورة الإسلامية في أرجاء العالم أيضاً.
وأشار العميد فدوي إلى أن مسيرات الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة ستقام في الـ 11 من شباط الجاري وذلك رغم مزاعم الأعداء الذين توعدوا بأن الثورة لن تدخل عامها الأربعين وقال: كلما صدرت هكذا تهديدات من جانب المسؤولين الأمريكيين ازداد شعبنا عزيمة لتجسيد اقتداره في حماية الثورة.