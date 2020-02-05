سفير الصين بدمشق: الصين تبذل قصارى جهدها للسيطرة على كورونا

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق فيونغ بياو أنّ حكومة بلاده تبذل قصارى جهدها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وخفض معدل الوفيات باعتباره أولوي، لافتاً إلى أن بلاده تتواصل مع سفارة سورية في بكين لضمان سلامة السوريين المقيمين في الصين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة بدمشق لشرح إجراءات بلاده للسيطرة على انتشار فيروس كورونا لفت السفير الصيني إلى إجلاء 27 سوريا من مدينة ووهان عبر الخطوط الجوية الإيرانية وإجراء الفحوص اللازمة لهم قبل عودتهم إلى سورية، مؤكداً اتخاذ إجراءات احترازية خاصة بموظفي السفارة القادمين من بكين إلى دمشق.

وأشار السفير إلى تنسيق حكومة بلاده الدائم مع سفارة سورية في بكين للاطمئنان على صحة الجالية السورية، مبيناً أنّه حتى يوم الثاني من شباط الجاري عاد واحد وستون شخصاً بينهم واحد وعشرون صينياً والبقية سوريون يخضعون للمراقبة والفحص الدقيق يومياً.

وقال السفير فيونغ: رغم خطورة المرض فإنّ الحقائق تؤكد أنّ حالات الشفاء أكبر بكثير من الوفيات، لافتاً إلى ثقة بلاده بما لديها من إمكانيات وخبرات كافية للسيطرة عليه في وقت مبكر بالاعتماد على منظومة مكافحة الأوبئة التي أقيمت بعد اندلاع فيروس سارس عام 2003 والأسس التكنولوجية والمادية القوية للصين.

وأكد السفير الصيني أنّ ليس هناك ما يستدعي القلق والهلع إذ أنّ كورونا قابل للعلاج والوقاية وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية التي أوصت بعدم اتخاذ إجراءات مفرطة لكن هناك دول تجاهلت ذلك وقامت بحظر السفر ووقف التجارة وإجلاء الرعايا، معرباً عن شكره لسورية على دعمها الصريح للصين في هذه الظروف وتعاملها الموضوعي مع الوضع الراهن.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الصين داخلياً بين السفير أنّ بلاده تعمل على تطوير اللقاحات المضادة للمرض وعملت على حجر المدن وقطع بعض المواصلات العامة وحشد الموارد للمناطق المحتاجة وإطالة عطلة عيد الربيع وتأجيل الفصل الدراسي وتجميد الوفود السياحية داخل وخارج البلاد وتشديد الفحوصات عند الخروج والدخول منها.

وكشف السفير الصيني عن أنّ الحكومة تحشد قوة هائلة لإنجاز مشروعات ضخمة حيث تسابقت الفرق الطبية من كل أنحاء البلاد إلى مدينة ووهان بإقليم هوبي لتشييد مشفيين في غضون عشرة أيام يتسعان إلى 2600 سرير، كما تم إرسال 1400 طبيب من الجيش الصيني لتقديم الخدمات الطبية اللازمة فيهما.

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 490 وفاة والإبلاغ عن 24324 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة بينما تم إخراج 892 مريضاً من المستشفى بعد شفائهم.

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