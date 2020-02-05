مباحثات سورية إيرانية حول تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف وأمين لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني حسن دانائي فر سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول واقع المشروعات المتفق على تنفيذها في سورية ولاسيما بما يتعلق ببناء المطاحن وإعادة تأهيل وترميم بعضها وتوسيع عملية تبادل السلع الغذائية بين البلدين.

وأكد النداف حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين وزارتي ومؤسسات وشركات البلدين بما يسهم في التصدي للإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية أحادية الجانب بحق شعبيهما.

بدوره، نوّه دانائي فر بعمق علاقات التعاون القائمة مع سورية والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، مؤكداً حرص بلاده على تنفيذ المشروعات التي تحتاجها سورية وتغطية احتياجات السوق فيها من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

من جانبه، أكد المهندس جعفر شيفازي مدير شركة أرد ماشين الإيرانية من أعضاء الوفد الاقتصادي حرص شركته على تنفيذ المطاحن الأربع المتفق على إحداثها باستخدام أحدث التقنيات ورفع سويتها من حيث الطاقة الإنتاجية وجودة مواصفات المنتج، مشيراً إلى رفع الطاقة الإنتاجية الطحنية لمطحنة أم الزيتون بالسويداء إلى 350 طناً باليوم.

وأعرب شيفازي عن استعداد الشركة لإنشاء مطحنة خاصة في سورية مع بناء ورشة مركزية بمثابة معمل لتأمين قطع التبديل والغيار وأعمال الصيانة لكل المطاحن في سورية ودول الجوار.

حضر اللقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق جواد ترك أبادي ومدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم.

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