دورة تدريبية لمدة ستة أشهر للناجحين في مسابقة الوكلاء

أوضحت وزارة التربية أنّ المعلمين الناجحين بمسابقة الوكلاء التي أجرتها مؤخراً سيخضعون لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر تنفذ على مرحلتين.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنّ المعلم المتمرن الذي يتخلف عن اتباع الدورة أو لم يتجاوزها بنجاح يسرح وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945 فيما تصدر الوزارة قرارات بأسماء من اجتازوا الدورات بنجاح ويعتبرون مؤصلين حكماً بعد ذلك ويتم منحهم علاوة وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

ولفتت الوزارة إلى أنّ المحصلة النهائية للناجحين في المسابقة يتم احتسابها وفق درجة الامتحان التحريري زائد درجة المقابلة الشفوية بحيث يشترط للنجاح حصول المتسابق على محصلة نهائية لا تقل على 60 درجة من المجموع الكلي البالغ 100 درجة، كما تمنح درجات تفضيلية للمحصلة النهائية للناجحين وبما لا يتجاوز 100 درجة لذوي الشهداء ومن في حكمهم 10 درجات، ومن تجاوزت خدماته 500 يوم يعطى نصف درجة عن كل 200 يوم عملي فعلي بحد أقصى 10 درجات.

وفي سياق آخر، ذكر مدير التنمية الإدارية في الوزارة علي عبود أنّ عدد المعلمين الذين أعيدوا للعمل خلال عام 2019 وصل إلى 262 معلماً والذين تمت تسوية أوضاعهم إلى 588 فيما بلغ عدد من عدلت أوضاعهم 428 عاملاً كما تم تعيين 537 مواطناً من ذوي الإعاقة بهدف تحقيق الاستقرار بالعملية التعليمية وسد النقص الحاصل.

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