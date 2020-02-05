زراعة أكثر من 36 ألف هكتار بالقمح في حمص
بلغت نسبة المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة حمص للموسم الزراعي الحالي 74 بالمئة للقمح المروي، و97 بالمئة للقمح البعل.
وأوضح المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص في تصريح أنه تمت زراعة 8250 هكتاراً بالقمح المروي من أصل المخطط البالغ 11149 هكتاراً، وزراعة 28 ألفاً و235 هكتاراً بالقمح البعل من كامل المساحة المخططة البالغة 29 ألفاً و13 هكتاراً.
وأشار الرفاعي إلى أنه تمت زراعة 426 هكتاراً بالشعير المروي بنسبة 70 بالمئة، و39 ألفاً و771 هكتاراً بالشعير البعل بنسبة 81 بالمئة، لافتاً إلى أن الأمطار التي شهدتها المحافظة شجعت المزارعين على تنفيذ الخطة الزراعية الموضوعة وأسهمت بتحسين نمو المحاصيل.
ولفت الرفاعي إلى أنه تمت زراعة 281 هكتاراً بالفول الحب المروي، و752 هكتاراً بالفول الحب البعل، و246 هكتاراً بالبازلاء المروية، و1302 هكتار بالحمص البعل، و299 هكتاراً بالعدس البعل.
أما بما يتعلق بالزراعات الطبية والعطرية فأشار الرفاعي إلى أنه تمت زراعة 352 هكتاراً باليانسون المروي بنسبة 99 بالمئة، و1191 هكتاراً باليانسون البعل بنسبة 100 بالمئة، وتم تنفيذ كامل المساحة المخططة بالكزبرة البالغة 750 هكتاراً وبالشمرة البالغة 37 هكتاراً والكراوية البالغة 20 هكتاراً.