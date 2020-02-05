منتخب سورية لكرة السلة يواصل تحضيراته للتصفيات الآسيوية

يواصل منتخب سورية لكرة السلة للرجال تحضيراته للتصفيات الآسيوية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبات إيران وقطر والسعودية.

ومع تغير نظام التصفيات وتوجه الاتحاد الدولي لكرة السلة نحو اعتماد تحديد مواعيد ثابتة من خلال نوافذ محددة خلال العام لم تعد تحضيرات المنتخبات بحاجة لفترة أطول وفقاً لمدرب منتخبنا هادي درويش.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر اتحاد اللعبة في دمشق أكد درويش أن تحضيرات المنتخب بدأت في السابع من الشهر الماضي فور انتهاء منافسات بطولة كاس الجمهورية وتم اعتماد اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب خلال النافذة الأولى من التصفيات القادمة، حيث انطلق معسكرهم التدريبي المركزي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق أمس.

وضمت قائمة المنتخب في المعسكر التدريبي الاستعدادي للنافذة الأولى من التصفيات اللاعبين: شريف العش، رامي مرجانة، نديم عيسى، عمر الشيخ علي، توفيق صالح، جورج ناظريان، زكريا الحسين، وائل جليلاتي، هاني ادريبي، عبد الوهاب الحموي، مجد عربشة، انطوني بكر، جميل صدير.

ويشارك منتخبنا في بطولة الأردن الدولية التي تستضيف منافساتها العاصمة الأردنية عمان في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر منه إلى جانب منتخبات العراق ولبنان والبحرين والأردن.

طباعة