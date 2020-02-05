توزيع 20 وحدة تصنيع غذائي مجاناً بحمص

بدأت غرفة زراعة حمص بتوزيع 20 وحدة تصنيع غذائي مجاناً على 100 مستفيد في ريف حمص بهدف تحسين الواقع المعيشي للأسر الريفية.

وبين المهندس أحمد كاسر العلي رئيس غرفة زراعة حمص في تصريح أنه تم توزيع 15 وحدة تصنيع ويتم استكمال العمل لتوزيع الوحدات المتبقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومديرية زراعة حمص، لافتاً إلى أن هذه المشاريع الصغيرة تهدف لتأمين مصدر دخل جيد إضافة لتوفير منتجات غذائية مصنعة مضمونة وعالية الجودة للمستهلكين عبر الاستفادة من منتجات مشاريع الحديقة المنزلية وتحقيق قيمة مضافة كتصنيع ألبان وأجبان ومربيات ومخللات وغيرها.

وأشار العلي إلى أن تكلفة كل وحدة تصنيع تبلغ نحو مليوني ليرة سورية وتشغل خمسة أشخاص من أفراد القرية المستفيدة ليصل إجمالي عدد وحدات التصنيع الموزعة لغاية تاريخه إلى 26 وحدة تصنيع، لافتاً إلى أن الغرفة تنفذ حالياً دورة تدريبية لكل المستفيدين من وحدات التصنيع باشراف اختصاصيين في الاقتصاد والتصنيع الغذائي لتعريف المتدربين والمتدربات على طرق التصنيع الغذائي الحديثة والتجفيف والتغليف وكيفية حساب التكلفة والجودة وحفظ المواد وسلامتها الصحية والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.

ولفت العلي إلى أنه يجري حالياً التحضير لافتتاح مركزين لتصريف منتجات وحدات التصنيع وتسويقها المركز الأول وسط مدينة حمص والثاني على أطرافها إضافة لتأمين سياريتين مبردتين لتسويق المواد المصنعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة من دون الحاجة إلى الوسيط ما يوفر النفقات على العاملين في وحدات التصنيع على أن يتم تسويق المنتجات عبر الجهات الحكومية بأسعار مناسبة، مضيفاً: تم تسليم كل مستفيد من مشروع وحدات التصنيع الغذائي بطاقة بقيمة 25 ألف ليرة كل شهر يستفيد منها لمدة ثمانية أشهر لتأمين متطلباته من المواد الغذائية خلال المراحل الأولى من انطلاق العمل في المشروع.

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