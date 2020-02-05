45 % توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة في درعا
وصلت نسبة الحاصلين على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة في درعا إلى 45 بالمئة بكمية بلغت 9.765 ملايين ليتر.
وبيّن مدير فرع الشركة السورية لتوزيع وتخزين المشتقات البترولية “محروقات” المهندس حسن السعيد في تصريح أنّ 97650 عائلة حصلت على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة بكمية 100 ليتر لكل بطاقة أسرية وعملية التوزيع مستمرة حتى حصول كل العائلات على مخصصاتها.
وأضاف السعيد: إن وضع المحروقات في درعا مقبول ويتم رفد المحافظة يومياً بنحو 12 طلباً من المازوت بكمية 240 ألف ليتر تخصص خمسة منها بكمية تتجاوز 100 ألف ليتر لحاجات التدفئة، مبيناً أن عدد العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية في درعا يبلغ 217 ألف عائلة.
وبدأ توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة مطلع أيلول الماضي في حين انطلقت عمليات توزيع الدفعة الثانية في العاشر من شهر كانون الأول 2019.