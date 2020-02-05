استشهاد يمني بنيران قوات العدوان السعودي
استشهد يمني lمن جراء إصابته بنيران قوات العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.
وذكر موقع “المسيرة نت” اليمني اليوم أن مواطناً استشهد بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه في صعدة.
من جهة ثانية، واصل مرتزقة العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن واستهدفوا خلال الساعات الماضية بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الفازة بمديرية التحيتا في المحافظة.
كما شنّ طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية عدة غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعفة في محافظة الجوف اليمنية.