مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في منطقتي قطنا وعرطوز بريف دمشق بين الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00

آخر تحديث: 2020-02-05 13:18:49
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 11 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 05 شباط 2020
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
النسخة الورقية
شريط الأخبار
استشهاد يمني بنيران قوات العدوان السعودي
الجيش يحرر قريتي إسلامين والريان في ريف إدلب بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
خرازي: إخراج الأمريكيين من المنطقة هدف استراتيجي لإيران
الجيش يحرر قريتي جزرايا وزمار في ريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين
إيران والجزائر تجددان رفضهما لـ "صفقة القرن"
بيلوسي تمزق خطاب ترامب أمام الكونغرس
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً
الاحتلال يشن غاراته العدوانية على قطاع غزة
«غلوبال ريسيرش»: الكونغرس يحوّل الرئاسة الأمريكية إلى دائرة ديكتاتورية
مسؤول يمني: الآلية الأممية المتبعة لنقل الجرحى تتطلب 13 عاماً لنقل 32 ألف مريض
واشنطن تتلطى خلف «كورونا» أملاً بالنيل من الاقتصاد الصيني
من العالم
«العقاري» يعد الزبائن بقرب انتهاء الازدحام على صرافاته
صدور التعليمات التنفيذية لتسديد ثمن العقارات والمركبات المباعة في الحسابات المصرفية