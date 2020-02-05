آخر تحديث: 2020-02-05 13:18:49
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في منطقتي قطنا وعرطوز بريف دمشق بين الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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