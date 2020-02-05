الجيش يحرر قريتي جزرايا وزمار بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين

حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدماً جديداً بريف حلب الجنوبي بتحريرها قريتي جزرايا وزمار بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية ضد الإرهابيين في قريتي جزرايا وزمار نحو 40كم جنوب حلب بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب انتهت بتحرير القريتين بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وحررت وحدات الجيش في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق غرب حلب وجنوبها الغربي بينها خان طومان والراشدين “5” ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان وقرية خلصة بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي من كل الأراضي السورية.

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