مسؤول يمني: الآلية الأممية المتبعة لنقل الجرحى تتطلب 13 عاماً لنقل 32 ألف مريض

أعلن المدير العام للنقل الجوي في الحكومة اليمنية مازن غانم، أن ما بين 15- 25 مريضاً يموتون يومياً بسبب منعهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن.

ونقلت «المسيرة نت» عن غانم مطالبته أمس بفتح مطار صنعاء الدولي المقفل منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن، مبيناً أن آلية الأمم المتحدة لإجلاء 28 مريضاً في الشهر الواحد، ستزيد معاناة اليمنيين، إذ إن الأمر سيتطلب 13 عاماً لنقل 32 ألف مريض يحتاجون إلى تلقي العلاج بشكل ملّح.

بدوره, اتهم وزير الصحة طه المتوكل مؤخراً تحالف العدوان السعودي باستهداف 500 مرفق صحي في اليمن منذ بدء غاراته الهمجية عام 2015، موضحاً أن إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكري واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات.

وكان وزير الصحة أعلن نهاية تشرين الثاني الماضي، أن 5 ملايين و400 ألف يمني من بينهم مليونان و900 ألف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية، بينما يصاب 5 آلاف طفل سنوياً بالأورام نتيجة أسلحة التحالف التي من بينها أسلحة محرمة دولياً.

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