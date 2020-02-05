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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 11 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 05 شباط 2020
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مصدر عسكري: للحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين السماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح
الجيش يتقدم باتجاه سراقب ويحرر 22 قرية وبلدة وتلاً وسط انهيار في صفوف التنظيمات الإرهابية
الجيش يعثر على مقرات محصنة للإرهابيين بداخلها ذخائر في جوباس وبابيلا بريف إدلب
المطران عطا الله حنّا خلال زيارته السفارة السورية في عمّان: ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب
الجيش اليمني يسيطر على طائرة تجسس للعدوان السعودي
عباس: نرفض "صفقة القرن" المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية
السفير حداد: واشنطن تشن حرباً إرهابية واقتصادية على سورية وشعبها
اتحاد الصحفيين العرب يدين الاستهداف الإرهابي للإعلاميين في ريف حلب
الجيش يكثف عملياته على مواقع الإرهابيين في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي
الجيش يتصدى لطائرة مسيرة في محيط جب رملة بريف حماة
إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال على مدينة الخليل
"الديمقراطيون" يطالبون مجلس الشيوخ الأميركي بإدانة ترامب وعزله
أسلحة من مخلفات التنظيمات الإرهابية ببلدة كفرلاها
لافروف يؤكد أن النظام التركي لم ينفذ التزامات أساسية حول إدلب ويدعوه للالتزام الصارم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي