بوتين: آمل أن يخرج أصدقاؤنا الصينيون من الموقف الراهن أقوياء

تشرين – رصد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في خروج الصين من محنة فيروس كورونا الجديد وهي قوية.

وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المدني الروسي: آمل أن يخرج أصدقاؤنا الصينيون من الموقف الراهن وهم أقوياء، مشيراً إلى أن من مصلحة الجميع أن تكون نتائج مكافحة الفيروس الجديد فعالة وأن تظهر في أسرع وقت، وتعطي نتائج إيجابي.

(سبوتنيك)

بغداد: لا يحق لأمريكا نصب صواريخ «باتريوت» في العراق

تشرين – رصد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية سعد مايع، أنه لا يحق لأمريكا نصب منظومة صواريخ «باتريوت» في العراق.

وقال مايع: إنه لا صحة لنصب منظومة صواريخ «باتريوت» في القواعد الأميركية بالعراق، وإن الولايات المتحدة إذا أرادت أن تحمي مصالحها فعليها فعل ذلك على أراضيها وليس في العراق، مضيفاً: ماضون بالعمل على تطبيق جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق وفق الدستور والقانون.

(أنباء الإعلام العراقي)

جهانغیري: واشنطن تكذب في ادعائها عدم حظر الأدوية والغذاء

تشرين – رصد

قال النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري: إن الإدارة الأمريكية تكذب في ادعائها عدم حظر الأدوية والغذاء.

وقال: إن الحظر الصحي الأمريكي أدى إلى بعض المشاكل في مجال توفير الدواء والأجهزة الطبية في البلاد، لكن سرعان ما تم احتواء ذلك وإزالة جانب من هذه العقبات بواسطة تعزيز الإنتاج المحلي, مضيفاً: إن الإدارة الأمريكية ورغم ادعاءاتها حول منح الحرية لإيران في توفير الأدوية والغذاء، إلا أنها افتعلت العديد من المشاكل للنظام الصحي في البلاد عبر فرض الحظر الجائر وغير المنطقي ضد إيران.

(ارنا)

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