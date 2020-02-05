«العقاري» يعد الزبائن بقرب انتهاء الازدحام على صرافاته

نور ملحم:

أوضح مدير المعلوماتية والتسويق في «المصرف العقاري»- مجد سلوم في تصريح لـ«تشرين» أن سبب ازدحام المواطنين الكبير لقبض رواتبهم هو وجود 180 صرافاً آلياً ضمن الخدمة حالياً من أصل 300 صراف كان يعمل قبل الأزمة. وأشار السلوم إلى أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ خلال الفترة القادمة للصرافات بعد إعادة توزيع خريطتها الآلية التي تم الاتفاق عليها بما يتناسب مع الكثافة السكانية، لافتاً إلى أنه كان من المقرر تفعيل صرافات محافظة ريف دمشق، لكن الأوضاع حالت دون ذلك، إضافة إلى وجود صرافات دمرت بالكامل في دمشق. وعن إمكانية إصلاح ما تم تخريبه من قبل الإرهاب للصرافات، أكد السلوم أنه تم تشكيل لجنة من الفنيين والإداريين لدراسة الجدوى الاقتصادية للصرافات المتوقفة عن العمل بشكل نهائي وتقديم تقارير بشأن وضع جميع الصرافات. مبيناً أنه تم الاتفاق على أن الصرافات التي تكلف مبالغ مالية مرتفعة سيتم الاستغناء عنها لأن التكلفة الاقتصادية للصيانة ستزيد على قيمة تركيب صرافات جديدة وسنعمل على الاستفادة من القطع الصالحة للعمل بهدف إصلاح صراف آخر. طمأننا المهندس سلوم بأن المشكلة ستختفي قريباً بعدما تم تركيب 100 صراف تم استيرادها من الصين ذات مواصفات عالية وتتميز بأعطالها القليلة إضافة إلى سعتها الكبيرة وهي خطوة جيدة جداً ومتطورة عن الصرافات التي كانت لدينا سابقاً.

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