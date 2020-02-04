المطران عطا الله حنّا خلال زيارته السفارة السورية في عمّان: ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس ضرورة الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة ورفض صفقة القرن المشؤومة.

ولفت حنا خلال زيارته السفارة السورية في عمّان ولقائه القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن الدكتور شفيق ديوب إلى أنه سيعود إلى مدينة القدس المحتلة لمتابعة دوره النضالي في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس ومقدساتها.

وأعرب المطران حنا عن ثقته بأن سورية ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إعادة حقوقه كاملة.

ونوه المطران حنا بانتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب ودوره الريادي في الدفاع عن الوطن والكرامة في وجه المؤامرة التي يتعرض لها.

من جهته أكد ديوب أن صمود سورية وانتصارها هو انتصار لنهج وثقافة وقوى المقاومة في فلسطين وكل مكان، منوهاً بمواقف المطران حنا الوطنية والقومية ووقوفه إلى جانب سورية بمواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية.

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