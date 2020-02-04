الجيش اليمني يسيطر على طائرة تجسس للعدوان السعودي
تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من السيطرة على طائرة تجسس معادية تابعة لقوى العدوان السعودي أثناء قيامها بمهام “عدائية” في محافظة الحديدة غرب اليمن.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على طائرة تجسس للغزاة والمرتزقة أثناء قيامها بمهام عدائية في قرية الكوعي بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.
إلى ذلك واصلت قوى العدوان ومرتزقتها خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة حيث قصفت بـ 7 قذائف مدفعية شمال شرق مديرية حيس ومناطق وأحياء الضبياني ومدينة الشعب وشارع الخمسين وكيلو16.