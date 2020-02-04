عباس: نرفض “صفقة القرن” المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتقوض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

جاء ذلك خلال لقاء عباس مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف في مدينة رام الله اليوم.

ونوه عباس خلال اللقاء بموقف روسيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة موقفها من “صفقة القرن” وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية لحل القضية الفلسطينية.

بدوره أكد لافرنتيف موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس التسوية بين الفلسطينيين و”إسرائيل” وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن “صفقة القرن” التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة.

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