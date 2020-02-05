منتجو القطن في المنطقة الشرقية يعودون لقطاف أقطانهم ويطالبون بتمديد فترة التسويق

الحسكة ـ خليل اقطيني:

قال مدير المحلج المنشاري في الحسكة المهندس محمود عيشة إنه مع انتشار وحدات الجيش العربي السوري الباسل في العديد من المناطق في المنطقة الشرقية ولاسيما محافظتي الحسكة والرقة عادت الكثير من الأسر المهجرة بسبب العدوان التركي الغاشم إلى قراها ومناطقها وبدأت بالعمل في حقولها الزراعية، ومن ذلك جني محصول القطن. ونتيجة لذلك لم يتمكن الفلاحون في تلك المناطق من تسويق إنتاجهم في الوقت المناسب، الأمر الذي اضطرهم لطلب تمديد عمليات الاستلام والتسويق التي انتهت بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي، وأضاف إن لجنة تسويق القطن في المحافظة رفعت كتاباً إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تطلب فيه تمديد فترة استلام وتسويق الأقطان حتى نهاية شهر شباط الحالي. وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المنتجين لتسويق الكميات التي قاموا بقطافها مؤخراً من القطن بعد تمكنهم من العودة إلى قراهم بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري فيها، ولاسيما المناطق الشمالية والشمالية الغربية المحاذية للحدود السورية- التركية، كمناطق رأس العين وأبوراسين والدرباسية وعامودا في محافظة الحسكة ومنطقتي سلوك وتل أبيض في محافظة الرقة وغيرها من المناطق.

وأوضح عيشة أن الكميات التي تم استلامها من الفلاحين في محافظة الحسكة والمناطق المحاذية للمحافظة في محافظتي الرقة ودير الزور بلغت منذ بدء عمليات الاستلام في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2019 حتى انتهاء عمليات الاستلام في نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 2020 نحو 62 ألف طن تم شحنها إلى محالج المنطقة الوسطى إلى محلج الوليد في حمص ومحلج الفداء في حماة. كما بلغ عدد الشاحنات التي حملت هذه الكمية من الأقطان 2425 شاحنة, وذلك بسبب عدم وجود مركز لاستلام الأقطان في محافظة الحسكة، رغم مطالبة المنتجين والجهات المعنية في المحافظة بذلك.

وبيـّن المهندس عيشة أن عمليات التسويق تمت بإشراف لجنة مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة وآخر عن اتحاد الفلاحين ومدير المحلج المنشاري, وقامت اللجنة بتزويد المنتجين بالوثائق اللازمة التي تثبت أن القطن المشحون هو من إنتاج محافظة الحسكة، وذلك لكي تقوم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بحساب أجور الشحن من المحافظة إلى الجهة المشحون إليها الإنتاج, حيث تم تحديد سعر الكغ من إنتاج القطن خلال الموسم الحالي بــ 360 ليرة يضاف إليها 60 ليرة أجور شحن عن كل كغ.

كما قامت الجهات المعنية في المحافظة بتقديم كل التسهيلات للمنتجين من أجل تسويق إنتاجهم من محصول القطن بأسرع وقت ممكن. علماً أن هناك كميات من الإنتاج وردت من المناطق المحاذية لمحافظة الحسكة في محافظتي الرقة ودير الزور.

وأكد المهندس عيشة أن إنتاج هذا الموسم تميز بالجودة من حيث الكمية والنوعية، من خلال وفرة القطن المنتج وخلوه من الإصابات والأمراض الحشرية، بعكس إنتاج الموسم الماضي الذي أرهقته كثرة الإصابات والأمراض الناتجة عن الحشرات، ولاسيما ديدان اللوز الشوكية والأميركية.

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