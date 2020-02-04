الجيش يعثر على مقرات محصنة للإرهابيين بداخلها ذخائر في جوباس وبابيلا بريف إدلب

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال تمشيطها المناطق التي حررتها من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي على مقرات محصنة بداخلها ذخائر وأقنعة واقية من الغازات السامة لإرهابيي ما يسمى “كتيبة الحق” و”فيلق الشام” في قرية جوباس وبلدة بابيلا.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش وخلال تمشيطها قرية جوباس المحررة من الإرهاب غرب مدينة سراقب بحدود 1 كم عثرت على مقرات لإرهابيي ما تسمى “كتيبة الحق” التابعة لتنظيم جبهة النصرة وبداخلها كميات من الذخيرة والأقنعة الواقية من الغازات السامة خلفها الإرهابيون قبل فرارهم تحت ضربات الجيش العربي السوري باتجاه مدينة سراقب.

وفي الأطراف الجنوبية لبلدة بابيلا جنوب سراقب بمحاذاة الاتوستراد الدولي حلب-حماة أشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش عثرت على مقر لإرهابيي تنظيم ما يسمى “فيلق الشام” أسفل تلة بنحو 13 متراً محفور في الصخر على شكل غرف يتجاوز عددها 12 وتتوزع بين غرف لإقامة متزعمي التنظيم وغرف لإقامة بقية الإرهابيين الذين قاموا بوصل هذه الغرف بواسطة سراديب مع إقامة 3 مخارج للطوارئ ونقاط حراسة متقدمة.

ولفت مراسل سانا إلى أن المقر يحتوي أيضاً على غرفة مخصصة لتخزين الأسلحة والذخائر حيث عثر بداخلها على كميات من الذخيرة مع حشوات دافعة للصواريخ مضادة الدروع إضافة إلى سجن وهو مدرع بشكل خرساني قوي.

وعثرت وحدات الجيش خلال متابعتها تمشيط مدينة معرة النعمان أمس على مقر محصن أنشأه تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تحت متحف المدينة الأثري على مساحة تصل لنحو 1000 متر مربع مجهز بشبكات أنفاق وتهوية واستخدمه الإرهابيون كمقر للقيادة والتدريب على تنفيذ العمليات وعلى السلاح إضافة إلى عمليات التفخيخ.

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