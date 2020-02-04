7ر21 مليار ليرة مبيعات مؤسسات الصناعة في شهر واحد
تجاوزت مبيعات المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة خلال كانون الثاني الماضي 7ر21 مليار ليرة سجلت أعلاها في المؤسسة العامة للإسمنت بقيمة 392ر4 مليارات ليرة.
ووفق احصائية لوزارة الصناعة حصلت سانا على نسخة منها جاءت المؤسسة العامة للتبغ في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات 309ر4 مليارات ليرة ومؤسسة الصناعات النسيجية في المرتبة الثالثة بقيمة 949ر3 مليارات ليرة منها بيع مخازين من انتاج عام 2018 وما قبل بقيمة 722ر1 مليار ليرة.
وسجلت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مبيعات بقيمة 359ر3 مليارات ثم المؤسسة الهندسية بقيمة 1ر3 مليارات ليرة فمؤسسة الصناعات الغذائية بقيمة 660ر1 مليار فالمؤسسة الكيميائية بقيمة 644 مليون ليرة ثم مؤسسة السكر بقيمة 267 مليون ليرة.