اتحاد الصحفيين العرب يدين الاستهداف الإرهابي للإعلاميين في ريف حلب

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الإعلاميين أثناء تغطيتهم عمليات الجيش العربي السوري في ريف حلب الجنوبي الغربي.

واستنكر الاتحاد في بيان له تلقت سانا نسخة منه اليوم الاستهداف المباشر للإعلاميين أثناء أدائهم عملهم رغم ارتدائهم ما يشير إلى أنهم صحفيون داعياً الاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا “الاعتداء الغاشم” معلناً تضامنه مع اتحاد الصحفيين السوريين.

وأصيبت أمس الاول مراسلتا قناة سما كنانة علوش وقناة العالم ضياء قدور ومصور قناة العالم ابراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري جراء استهداف المجموعات الإرهابية السيارات التي تقلهم خلال تحركهم لتغطية عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

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