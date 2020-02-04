الجيش يكثف عملياته على مواقع الإرهابيين في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم “جبهة النصرة” وذلك في إطار عملياتها المتواصلة للقضاء على الإرهاب بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن عناصر الاستطلاع والرصد في الجيش رصدوا تحركات لمجموعات إرهابية بمناطق عدة في غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي تعاملت معها وحدات الجيش برمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على أطراف حي جمعية الزهراء والراشدين الرابعة والكاستيلو والليرمون وفي بلدتي خان العسل والزربة في الريف الجنوبي.

وبين المراسل أن الرمايات أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير تحصينات كانوا يستخدمونها في الاعتداء على أحياء مدينة حلب والنقاط العسكرية.

وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات المتحالفة معه في الأطراف الغربية لمدينة حلب وجنوبها الغربي وفي المنصورة وكفر داعل والأتارب التي تشكل رافدا للتنظيمات الارهابية ومراكز إمداد لهم.

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