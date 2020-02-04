الجيش يتقدم باتجاه سراقب ويحرر 22 قرية وبلدة وتلاً وسط انهيار في صفوف التنظيمات الإرهابية

تابعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في إدلب تقدمها باتجاه مدينة سراقب من محاور عدة وحررت 17 قرية وبلدة شرق وجنوب المدينة فيما حررت وحدات أخرى قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب-اللاذقية وذلك بعد معارك عنيفة ضد تجمعات الإرهابيين فيها.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش تابعت تقدمها بعد ظهر اليوم من محور أبو الضهور بريف إدلب الشرقي باتجاه مدينة سراقب ووجهت ضربات مركزة ضد نقاط تمركز الإرهابيين وخاضت اشتباكات عنيفة معهم في عدة قرى وبلدات انتهت بتحرير مرديخ وتل مرديخ وتويل الحليب وباريسا وحمادات وأم الشرشوح وتل سلطان ومنطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتيبة المهجورة والمشيرفة وطويل الشيخ والشوحة ورأس العين وتل فردوس.

وفي وقت سابق اليوم أفاد المراسل بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات ضد تجمعات وتحصينات الارهابيين على المحور ذاته حررت خلالها قرى الوسيطة والراقم وبليصة وتل أغر بعد القضاء على عدد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم لتقترب الوحدات من مشارف مدينة سراقب من الناحية الشرقية والغربية وسط انهيارات متتابعة للإرهابيين في المنطقة.

وعلى محور مدينة سراقب الغربي ذكر المراسل أن وحدات الجيش كثفت عملياتها بعد تحرير قرى جوباس وسان وترنبة أمس وحررت بلدة النيرب شمال الطريق الدولي حلب-اللاذقية بعد تدمير تحصينات الارهابيين وعدة مواقع لهم واجبارهم على الفرار وقطعت امدادات الارهابيين بين سراقب وأريحا.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي كدور ورويحة جنوب غرب سراقب ودمرت خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.

وكانت وحدات الجيش تقدمت خلال الأيام الماضية على محور سراقب وحررت قرى جوباس وسان وانقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب.

طباعة