تحسن الواقع الزراعي في ريف القامشلي

شهد الواقع الزراعي في ريف مدينة القامشلي تحسناً ملحوظاً خلال الموسم الحالي من جهة الإقبال على زراعة مختلف المحاصيل الزراعية والتوسع فيها.

رئيس دائرة زراعة القامشلي المهندس عادل سليمان أوضح في تصريح أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح للموسم الحالي بشقيه البعل والمروي بلغت 31 ألف هكتار وبمحصول الشعير 11000 هكتار بينما تجاوزت المزروعة بالبقوليات 6000 هكتار إضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية.

وبين سليمان أن الواقع الزراعي لهذه المحاصيل جيد حتى تاريخه وأن إصابة المزروعات تكاد تكون معدومة نتيجة الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الفنيين في الوحدات الإرشادية ولاسيما المتعلقة بمكافحة القوارض، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن واقع الهطولات المطرية جيد حيث تجاوزت كميات الأمطار الهاطلة 226 ملم هذا العام ما انعكس إيجاباً على واقع نمو مختلف المحاصيل.

المهندسة نهلة العمر مديرة مكتب المتابعة والإنتاج في الدائرة الزراعية بينت أن الواقع الزراعي في ريف مدينة القامشلي مبشر وهناك إقبال من الجمعيات الفلاحية على إعادة تنشيط عملها.

رئيس رابطة الفلاحين علوان العمري أشار إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الزراعية تجاوزت 80 بالمئة وأنه يتبع للرابطة 150 جمعية وتم خلال الموسم الزراعي الحالي ترخيص 70 خطة زراعية لها حتى الآن.

عدد من فلاحي ريف المدينة دعوا إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ولاسيما مادة السماد الزراعي التي شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء إضافة إلى تأمين الأدوية لمكافحة الأعشاب الضارة ودعم المصارف الزراعية للفلاحين.

طباعة