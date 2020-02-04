تأهيل وتجميل منصف الطريق في الشيخ سعد بالمزة

بدأت محافظة دمشق أعمال تأهيل وتجميل منصف الطريق في منطقة المزة بدءاً من دوار المواساة مروراً بالشيخ سعد وحتى الشركة السورية للاتصالات بمسافة نحو ثلاثة كيلومترات.

مدير الحدائق في محافظة دمشق المهندس محمود مرتضى بين في تصريح أن أعمال تجميل وتأهيل المنصف تشمل إزالة الحديد والشريط المعدني وزراعة نبات الخرنوب ضمن الأحواض الزراعية ومد شبكة ري حديثة وزيادة عدد الممرات الخاصة بالمشاة للمحافظة على هذه الأحواض.

وأوضح مرتضى أن المديرية تواصل أعمال تجميل المنصف على أوتوستراد المزة بزيادة زراعة نبات البرباريس بعد أن تم توحيد السياج الحديدي وتقليم أشجار النخيل إضافة إلى تأهيل وتجميل منصف الطريق في شارع فارس الخوري، مؤكداً أن تأهيل المنصفات وتجميلها يأتي ضمن خطة المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة.

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