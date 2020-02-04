525 ضبطاً تموينياً في طرطوس

عائدة ديوب ــــ تشرين:

أكد المهندس حسان حسام الدين- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن عدد الضبوط التموينية وصل إلى /525/ ضبطاً تموينياً- خلال الشهر الأوّل من العام الحالي- حيث تمّ تقسيم المدينة بشكل متكامل ومستمر إلى مجموعات لسهولة العمل وضبط المخالفات، موضحاً أن نصيب الأفران من هذه المخالفات كان /45/ مخالفة تعددت وتنوعت بين البيع بسعر زائد و نقص الوزن وسوء نوعية الرغيف إلى الاتجار بالدقيق التمويني وكان نصيب المحروقات من هذه المخالفات /35/ ضبطاً تموينياً من مختلف أنواع المخالفات (الغش والبيع بسعر زائد وغيرها).

وبينّ حسام الدين أن عدد الضبوط بجميع المواد المخالفة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تحرير فواتير نظامية وعدم وجود فواتير نظامية مع البضاعة المعروضة للبيع, وصل إلى /152/ ضبطاً ولمختلف المواد التموينية.

كما وصل عدد ضبوط الفواتير إلى /80/ ضبطاً تموينياً أجور «بدل الخدمات»، منها تقاضي أجور زائدة للسرافيس وسيّارات الأجرة أيضاً و/ 27/ ضبطاً بسبب البيع بسعر زائد لمواد تموينية مختلفة و/17/ ضبطاً للحوم (غش والخلط بين الغنم والبقر والبيع بسعر زائد), مؤكداً أنه تمّ تنفيذ /110/ إغلاقات في المديرية تناولت عقوبات إدارية لفعاليات اقتصادية مخالفة.

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