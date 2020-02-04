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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 10 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 04 شباط 2020
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لافروف يؤكد أن النظام التركي لم ينفذ التزامات أساسية حول إدلب ويدعوه للالتزام الصارم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي
الدفاع الروسية: إرهابيو "الخوذ البيضاء" يستعدون لنشر شريط فيديو مفبرك حول هجوم كيميائي في إدلب
كيليتشدار أوغلو يدعو أردوغان للكف عن سياساته العدائية لسورية
النواب اللبناني يجدد رفضه لـ"صفقة القرن"
وحدات الجيش تحرر قرى منطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتيبة المهجورة والمشيرفة شرق سراقب
وحدات الجيش تحرر قرى تل الاغّر وتويل الحليب وباريسا وحمّادات وأم الشرشوح و تل سلطان شرق سراقب
الجيش يتقدم على عدة محاور ويحرر النيرب و4 قرى على محور أبو الضهور سراقب
بوريل: "صفقة القرن" تنتهك المعايير الدولية
كاتبة بريطانية: النظام التركي يواصل دعم عملائه من الإرهابيين في شمال سورية
أسلحة من مخلفات التنظيمات الإرهابية ببلدة كفرلاها
صحفية تشيكية: أردوغان يحمي الإرهابيين في إدلب
بكين تدعو واشنطن للتعاون بمكافحة "كورونا"
وزير تركي سابق لأردوغان: مصيرك حفرة ..!
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جبل المكبر وتهدم منزلاً
أبو سعيد: "صفقة القرن" خرق للقانون الدولي