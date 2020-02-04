آخر تحديث: 2020-02-04 17:39:17
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لافروف يؤكد أن النظام التركي لم ينفذ التزامات أساسية حول إدلب ويدعوه للالتزام الصارم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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