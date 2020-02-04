كيليتشدار أوغلو يدعو أردوغان للكف عن سياساته العدائية لسورية

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو رئيس النظام رجب أردوغان بالكف عن سياساته العدائية تجاه سورية وقطع علاقاته مع الإرهابيين، مجدداً التأكيد على مسؤولية هذا النظام في دعم التنظيمات الإرهابية.

وأشار كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه إلى أن أردوغان لم يحترم تعهداته في إطار اتفاقات سوتشي التي تم التوصل إليها مع روسيا وقال: في إدلب يوجد الآلاف من إرهابيي “جبهة النصرة”، كل من له ضمير ووجدان يسأل من الذي يعطي السلاح للإرهابيين، ولماذا تركيا تتدخل في القضية طالما أن إدلب أرض سورية؟.

وأكد الكرملين “الجمعة الماضي” على التزام روسيا بجميع تعهداتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بمنطقة خفض التصعيد في إدلب رافضاً مزاعم رئيس النظام التركي بهذا الشأن ولافتاً إلى أن الوضع هناك لا يزال “سيئاً” مع وجود عدد كبير من الإرهابيين الذين يرتكبون بشكل متواصل أعمالاً عدوانية وهجمات إرهابية ضد الجيش العربي السوري وكذلك ضد قاعدة حميميم في ريف اللاذقية.

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